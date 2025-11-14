Oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü: Gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnfiale neden olan görüntüler...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tomtom Mahallesi’nde Bahadır Ünlü, restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darbetti.

Dakikalarca süren olayı Ünlü, cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Darp sırasında Ünlü'nün, araya girenleri ittiği de görüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Bazı dizilerde de oynayan 43 yaşındaki oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün, kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği görüntüler gündem oldu.

Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan Ünlü, emniyete götürüldü.

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi.

Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir." denildi.

MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

Diğer yandan oyuncu Bahadır Ünlü, 2022 yılı Ocak ayında restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.