Oyuncu Demiray Erül vefat etti

Doktorlar, Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi gibi bilinen projelerde boy gösteren oyuncu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat camiasının bir yıldızı daha kaydı...

Kariyer hayatına Şehir Tiyatroları'nda başlayan 84 yaşındaki Demiray Erül, pek çok projede yer aldı.

Kurtlar Vadisi, Doktorlar, Çiçek Taksi dizileriyle ün kazanan Erül, aynı zamanda seslendirme sanatı ile de uğraştı.

Sevilen oyuncudan üzücü haber geldi.

İBB Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından oyuncunun vefat ettiğini duyurdu.

Cenazesi bugün

Acı haber, şu ifadelerle duyuruldu;

"İBB Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından Demiray Erül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Demiray Erül’ün cenazesi; 17 Ekim Pazartesi günü Bodrum/Ortakent’te, ikindi namazını müteakiben defnedilecektir."

Demiray Erül kimdir?

18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Erül, hayatını sanata adadı.

Bir diğer yandan dans ile ilgilenen Erül'ün çok sayıda sinema, dizi ve film projesinde yer aldı.

Oyuncunun yer aldığı yapımlar