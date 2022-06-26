Oyuncu Emre Yetim, darp olayını anlattı

Beşiktaş'ta 26 Mayıs tarihinde kız arkadaşı tarafından çekirdek yediği için darbedildiği iddia edilen oyuncu Emre Yetim, “İstenmeyen olay cereyan etti” dedi.

Oyuncu Emre Yetim, 26 Mayıs tarihinde arkadaşı Naz Ş.'nin Beşiktaş'taki evine gitti.

Yetim, burada çekirdek yemeye başladı.

“Midemi bulandırıyorsun” dedi, tekmelerle girişti

Naz Ş.'nin, oyuncuya “Yeme, midemi bulandırıyorsun” demesiyle başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

Naz Ş. oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darbetti.

Oyuncu Emre Yetim, polisi arayarak şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.

“Söz konusu olan kişi, bir arkadaşım”

Olayın ardından taraflar kendi aralarında uzlaşırken Emre Yetim, Naz Ş.'nin sevgilisi olmadığını ve şikayetini geri çektiğini belirtti.

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Yetim, “Söz konusu olan kişi, bir arkadaşım. Onun evindeki bir aile yemeğinde tatsızlık oldu. Daha sonra bu olay savcılık şikayetine de neden oldu. Çok fazla olayın detayını anlatmak istemiyorum. Yansıyan haberlerde bir yemekte olduğumuz zaten ifade edilmişti. Orada ben alkol almadım. Yanlış bir ifade olmuş. Öyle yansımış herhalde haberlere. Orada bir küçük tartışmanın büyümesi üzerine böyle bir istenmeyen olay cereyan etti.” dedi.

“Şikayet geri çekilmiş durumda”

“Çok detaylandırılacak bir şey değil” diyen Yetim, şöyle devam etti:

“Bir ağız dalaşının, yanlış anlaşılmanın aslında tezahürü. Çok da böyle büyütülecek bir durum yoktu. Zaten kişinin ailesi, annesi de orada olayın şahidi oldu. O da sağ olsun yardımcı oldu. Daha sonra o olay üzerinde bir uzlaşmaya varıldı ve aslında şu anda zaten böyle bir soruşturma ya da şikayetin devamı söz konusu değil. Şikayet geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla bir kovuşturma yer olmadığına dair karar bekleniyor.”





‘Çok alkollüydü’

Konuşmasına devam eden Yetim, “Çekirdek yerken cereyan eden bir olay. O da herhalde belki muhabir arkadaşlar tarafından tam anlaşılmamış. İşin içinde aslında çekirdekten çıkan bir olay da yok. Yanlış anlaşılma var. Bence temel neden belki o kişinin alkol kullanması olabilir. Aslında çok alkolün de neden olduğunu düşünüyorum. Yoksa çok böyle bir husumet vesaire gibi geçmişte devam eden durum da yoktu. Yani o tartışma çok anlaşılabilecek, tarafların uzlaşabileceği bir tartışma biçiminde gelişmedi. Aslında bir sözlü tartışma oldu. Devamında yine bu sözlü tartışmaya istinaden benim oradan ayrılma isteğim oldu. Sonra da bir fiziksel temas.





“Çekirdek yerken belki rahatsız olmuştur”

Yani aslında basit darp denebilecek durum gibi gelişti. Ben de polisten yani bu duruma ilişkin yardım talep ettim. Çünkü orada büyüyebileceğini düşündüm olayın. Yani çekirdek yerken belki rahatsız olmuştur, rahatsız olduğunu söylemiştir. İki kişinin ilişkisi üzerine çıkan bir tartışma da yok. Orada karşılıklı anlaşılamama durumundan kaynaklandığını düşündüğüm bir mesele. Savcılığa yazılı başvuru yapıldı. İşin başlangıç kısmı işte o çekirdek. Açıkçası tam hatırlamıyorum biraz üstünden zaman geçti. Ailesiyle bir görüşme sağlandı.” şeklinde konuştu.