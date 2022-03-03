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    Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

    51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar'ın, sokakta yürürken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 14:03
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    Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar’dan acı haber geldi.

    Birçok dizi ve filmde rol alan Elmalıpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    51 yaşındaki Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy’de sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi.

    Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti #1


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