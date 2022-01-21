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Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı
Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya Erhaç Havaalanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu emniyetteki ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.
- DHA
- 21.01.2022 - 13:02
- Güncelleme : 21.01.2022 - 14:00
Ünlü oyuncudan kötü haber.
Oyuncu Sermiyan Midyat, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya Erhaç Havaalanı'na geldi.
ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Anadolu 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 'basit yaralama' suçuyla ilgili davaya ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Midyat, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.