Haberler

3. Sayfa Haberleri

Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı

Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındı

Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya Erhaç Havaalanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oyuncu emniyetteki ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.