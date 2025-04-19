Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü

DHA

Arkadaşlar arasındaki tartışma cinayetle bitti...

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ, dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.

ÖLDÜRÜP BİLEKLERİNİ KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.

Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, genç kadının evine geldi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Olayın yaşandığı apartmanda Abdulkadir Bediroğlu yaptığı açıklamada, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp, bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te Mardin Türkiye'de dünyaya geldi. Lise mezunu. Birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı.

Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunmaktadır.

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol almıştır.

Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma, Arka Sokaklar ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer almıştır.