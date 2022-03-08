Özcan Deniz, darp davasından beraat etti

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Deniz'in beraatine karar verdi.

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdü.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ikili arasında hukuki süreç başladı.

Hazırlanan iddianamede ise Özcan Deniz'in “yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Darp suçlaması ile ilgili bugün karar çıktı.

KARAR DURUŞMASI

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı.

Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaası açıkladı.

Savcı mütalaasında sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan arasında 2017’de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla’da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran’da Almanya'da yaşandığı ileri sürülen olayda şikayet süresi geçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme sanık Özcan Deniz’e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan’a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da “basit yaralama” suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme Özcan Deniz'in 2018 yılındaki “basit yaralama” suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.