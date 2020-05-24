Özel harekât polislerine hakaret etti, gözaltına alındı

Sarıyer'de bir benzin istasyonunda özel harekat polislerine hakaret ederek, kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli ile polisler birbirlerinden şikayetçi oldu.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy semtinde bir benzin istasyonuna gelen kurye M.A.S., alanda bulunan özel harekât polislerine yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

Hakaretleri duyan ve o sırada orada yakıt almak için bekleyen Şeker Aktaş Polis Merkezi memurları, önce şüpheliyi uyardı.

İSTASYONDAN KAÇTI

Şüpheli tavırlarına devam edince, durum özel harekât polislerine bildirildi. Bu sırada şüpheli M.A.S., motosikletiyle istasyondan kaçtı.

Bu kez olay, Yunus ekiplerine aktarıldı. M.A.S.’nin çalıştığı iş yerine giden ekipler, kendisinden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen M.A.S.; zorluk çıkararak, direnç gösterdi.

DİRENÇ GÖSTERİNCE YARALANDI

Gözaltına alınmamak için ekipleri zorlayan M.A.S.’nin direnç esnasında oluşan ve sonrasında alınan doktor raporuna göre, burnunda şişlik ve ağrı oluştuğu belirtildi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ekipler, şüpheliyi polis merkezine getirirken, Yunus ekipleri M.A.S.’den şikayetçi oldu. Şüpheli M.A.S.'nin de Yunus ekiplerinden ve benzin istasyonundaki iki sivil polis hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Güvenlik güçlerince konunun incelenmesi için çalışma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.