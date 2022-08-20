Yüzde 200’e varan zamlara yönelik Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi tarafından emsal bir karar imza atıldı. Kararda söz konusu özel üniversitenin, en fazla yüzde 79.60 zam yapabileceği belirtildi.

Özel üniversiteler, öğrenim ücretlerine uyguladıkları zamlarla gündeme geldi.

Bazı üniversitelerin uyguladıkları zam oranları yüzde 200’e kadar vardı.

Avukatlara gelen talep doğrultusunda Beylikdüzü'nde bulunan özel bir üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açıldı.

DHA’nın haberine göre; yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi’nde alınan karar doğrultusunda özel üniversitenin TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi.

Özel üniversitenin uygulayabileceği en fazla zam oranı 79.60

Mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıtların yenilenmesinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçiyor.

Karar doğrultusunda özel üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79.60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

“İşlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Murat Bostan, konuyla ilgili değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Özel üniversitelerde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın yaşadıkları hukuksuzlukların en başından beri yanındayız.

Özel okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta icaptır.

Özel üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır.

Özel üniversitelere, emsal 'zam' kararı: En fazla yüzde 79.60 zam VİDEO



“Dürüstlük kuralına aykırıdır”

Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik.

Öğrencilerin paralarını geri almaları mümkün

Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Yüzde 5, yüzde 10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar. Açacağımız esas davada da bunun sonucunu almaya çalışacağız. Yüzde 200'lük zamlı tarifeden de kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil. Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün. Bizde bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.





“İhtiyati tedbir kararı emsal teşkil etmektedir”

Ayrıca Tüketici Mahkemesi’nden aldığımız ihtiyati tedbir kararı emsal teşkil etmektedir. Bunun başka bir örneği şu aşamada yok. Esas davamızda da yüzde 79 değil yüzde 10 olması şeklinde çabalayacağız. Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımız. Bu yıl 35 bin, 40 bin gibi çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları kabul edilebilir değil. Bu aldığımız kararla birçok öğrenci arkadaşımızın rahat bir nefes aldığına eminiz. Biz bununla da yetinmeyip daha fazlası için uğraşacağız.”