Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, genel merkeze misafir olarak giren şahıs tarafından 3 yerinden bıçaklandı.

Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Genel Başkan Öztürk Yılmaz ile görüşmek üzere merkeze gelen 35 yaşlarındaki şahıs, odaya alındı.

3 yerinden bıçaklandı

Bu sırada şahsa ikram etmek için ne içeceğini soran Yılmaz, şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Alt katta ofisi bulunan Ensar Öğüt ve partililer saldırgana müdahale etti.

3 yerinden saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'ın, çok fazla kan kaybettiği aktarıldı.

Öztürk Yılmaz'ın, kalçasından bıçaklandığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Boğazını kesmek istedi

Bir diğer yandan saldırganın, Öztürk Yılmaz'ın boğazını kesmeyi hedeflediği ancak arbedede eylemini başaramadığı belirtildi.