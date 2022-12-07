'Palalı Sabri' fuhuş çetesi davasında tutuklu sanıklara tahliye

'Palalı Sabri' olarak da bilinen Sabri Çelebi ile birlikte Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla yargılanın 10 sanıktan 5’i tahliye edildi.

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve “Palalı Sabri” olarak da bilinen Sabri Çelebi ve 10 şüpheli hakkında, Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla 2 yıldan 248 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadının kurtarıldığı belirtildi.

Özel araçlarla götürüp, fuhşa zorladılar

"Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi.

Yurt dışına kaçtı

Çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirtilen Sabri Çelebi'nin, hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurt dışına kaçtığı kaydedildi.

İddianamede; Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'insan ticareti yapma' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

2 sanık firari

Bugün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın duruşması görüldü.

Duruşmada firari sanıklar Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi bulunmazken, 5 tutuklu sanık mahkeme salonuna getirildi.

Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmediler

Taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

5 sanık tahliye edildi

DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.