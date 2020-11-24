Palu ailesi davası yeniden başladı

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın kararı, üst mahkeme tarafından bozuldu. Aile, tekrar hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Anne ve kızına ulaşılamaması nedeniyle kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE DURUŞMA YAPILDI

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Davanın 13 Şubat'ta görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi.

KARAR, YARGILAMADAKİ USUL HATASI NEDENİYLE BOZULDU

Bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı.

Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

AVUKAT, YARGILAMANIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ

Davanın yeniden görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu ve Hava Palu ile tutuksuz sanık Fatih Palu hazır bulundu.

Mahkemede sanıklar Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatlığını aynı anda üstlenen Avukat Alper Bayrak söz alarak, "Sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğim. Diğer sanıkların müdafiliğinden çekiliyorum. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım. Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur.

Bu durumda yargılamanın önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Yargılamanın tekrarlanmasını, tüm sanık ve tanıkların tekrar dinlenilmesini talep ediyorum. Ayrıca müvekkilim İsa Palu'nun tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep ediyorum." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Daha sonra mahkeme tarafından söz verilen tüm sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti Hava Palu, Ayşe Palu ve Fatih Palu'ya müdafi tayin edilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Ocak 2021 tarihine erteledi.

ADIM ADIM PALU AİLESİ

Palu Ailesi'yle ilgili son derece karışık olan iddialardan en çok öne çıkanlar ve dikkat çekenler şu şekilde:

-Harun ve Havva Palu çiftinin; Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek isimleriyle 5 çocuğu var.

-Emine Palu, 'Cinci Hoca' olarak bilinen Tuncer Ustael ile evlendi.

-Kayıp olan Meryem Palu da Ahmet Tahnal'la evlendi.

-Tuncer Ustael'in 'Cinci Hoca' olduğuna Harun Palu ile Ahmet Tahnal inanmadı.

-Meryem Palu-Ahmet Tahnal çiftinin; Melike ve Recep adında iki çocuğu oldu.

-Tuncer Ustael, Ahmet Tahnal'ı ortadan kaldırmak için "Meryem'e fuhuş yaptırıyor" iddiasında bulundu. İsa Palu'ya Ahmet Tahnal'ı öldürttü. Cinayeti baba Harun Palu üstlendi.

-Ahmet Tahnal ölünce Meryem Palu, çocukları Melike ve Recep'le Tuncer Ustael'in kapıcı dairesine yerleşti.

-Tuncer Ustael, burada öz çocuklarına, baldızına, baldızının çocuklarına taciz ve tecavüzde bulundu.

-Meryem Palu'nu oğlu Recep ve Tuncer Ustael'in oğlu Enes, evden birkaç defa kaçtı. Enes'in en son kaçısında ise aile yine Tuncer Ustael'i dinleyip ağız birliği yaptı ve "Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı." dedi.

-Tuncer Ustael, tehdit edildikleri gerekçesiyle 10 kişilik aileyi arabada yaşamaya zorladı.

-Ustael; Meryem Palu'ya tecavüz etti, ağaca bağladı, hamile kalmasın diye karnına taş bağladı.

- 2008 yılında Meryem Palu, bir gece ailenin yaşadığı arabadan tuvalete diye çıkıp kayboldu.

-Meryem Palu'nun kızı Melike Palu'nun içine cin kaçtığını iddia eden Tuncer Ustael, ispirto içirdi.

-2009 yılında ölen Melike'yi annenanesi Havva Palu kefenledi, aile küçük kızı gömdü.

-Tuncer Ustael, Meryem ve Melike Palu'yu Ahmet Tahnal'ın öldürdüğünü, 2011'de yanlış yerde arandıklarını söyledi.

Tüm bu iddialar ve yaşananlardan sonra Meryem Palu ile kızı Melike'nin cesedi, bu defa farklı bir noktada aranıyor.