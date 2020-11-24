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Pamuk adlı köpeğin tüfekle vurulup, patilerinin kesildiği ortaya çıktı

Pamuk adlı köpeğin tüfekle vurulup, patilerinin kesildiği ortaya çıktı

Havxa ilçesinde Pamuk'un tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle tüfekle vurulduğu ve ardından kopmak üzere olan bacaklarının sahibinin komşusu tarafından tedavi amacıyla kesildiği öğrenildi.