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    Pamukkale'de 2 turist çıplak fotoğraf çektirdi

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:13
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    Pamukkale'de 2 turist çıplak fotoğraf çektirdi

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip, fotoğraf çektirdi.

    HESABINDAN PAYLAŞTI

    Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı." notuyla paylaştı.

    Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

    Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği beyaz travertenlerde turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

    Pamukkale de 2 turist çıplak fotoğraf çektirdi #1

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