Elazığ'da baygınlık geçiren çocuk hayatını kaybetti

Parkta oynadığı sırada baygınlık geçiren 4 yaşındaki Yüsra Aslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi Selimiye Camisi yanında bulunan bir parkta oynayan 4 yaşındaki Yüsra Aslan, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük Yüsra, yanında bulunan ailesi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen küçük Yüsra’nın, cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.