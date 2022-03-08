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    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu

    CHP İl Başkanlığı'nda sekreter olarak çalışan A.E.'yı (37) eliyle taciz ettiği suçlamasıyla yargılanan ve o dönemde parti delegesi olan Mehmet A. (60), 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 21:14
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    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP'li delegenin cezası belli oldu

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., 30 Temmuz 2010 tarihinde, iddiaya göre sebilden su doldurduğu sırada o dönemde parti delegesi olan ve daha sonra istifa eden Mehmet A.'nın elle tacizine uğradı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU, DAVA AÇILDI

    1 çocuk annesi A.E., Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne gidip, Mehmet A.'dan şikayetçi oldu.

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından şüpheli hakkında, 'sarkıntılık' yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Davanın karar duruşması geçen 1 Mart'ta görüldü. Duruşmaya A.E. ile tutusuz olarak yargılanan Mehmet A. ve avukatları katıldı.

    2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Mahkeme heyeti kararında, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve konusunu göz önünde bulundurarak Mehmet A.'yı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak bu ceza 1 yıl 8 aya düşürülürken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP li delegenin cezası belli oldu #1

    Parti binasında sekreteri taciz eden CHP li delegenin cezası belli oldu #2


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