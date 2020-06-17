Patlak lastiği değiştiren şoför, otobüsün altında kaldı

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64 yaşındaki yolcu otobüsü şoförü, krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'dan Ankara'ya yolcu taşıyan 64 yaşındaki Halil Deveci yönetimindeki 63 KD 636 plakalı otobüsün sol ön lastiği patladı.

Otobüsü Aksaray-Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi.

Krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Deveci'nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.