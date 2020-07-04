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    Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında acı bekleyiş

    Sakarya'da meydana gelen patlamanın ardından yakınları olan işçilere ulaşamayan aileler, işçilerden iyi haber bekliyor.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 10:57
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    Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında acı bekleyiş #1

    Hendek ilçesinde, şehir merkezinden uzakta bulunan havai fişek fabrikasındaki büyük patlama sonrası 3 işçiden haber alınamadı.

    8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan 26 yaşındaki Halis Yılmaz da kayıp işçilerden biri.

    Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında acı bekleyiş #2

    BİR HABER BEKLİYORLAR

    Kuzeni Halis Yılmaz'dan haber alamadıklarını belirterek iyi veya kötü bir şekilde artık haber almak istediklerini söyleyen Ramazan Ün, facianın ardından fabrika çevresindeki bağ ve bahçelerde ailecek arama çalışması yaptıklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyledi.

    Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında acı bekleyiş - VİDEO

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