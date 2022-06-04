MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yuvalanan terör noktalarını art arda imha ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak alan bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Çok sayıda silah ele geçirildi"

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi"

Açıklamada ayrıca; 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 99 adet savunma tipi el bombası, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, 1 adet termal görüş cihazı, 1 adet nişangah, 30 adet basma düzenek, 2 adet Doçka sehpası, 74 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 24 adet sis bombası, 91 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 4 çuval amonyum nitrat, 7 adet termal şemsiye, 8 bin adet AK-47 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

















