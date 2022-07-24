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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu

    Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Kahramanlar, PKK’nın ininde 5 Doçka uçaksavar makineli tüfek buldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 16:29
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    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları, teröristlerin inlerini başına yıkıyor...

    PKK'nın eli kanlı üyelerini tek tek avlayan kahramanlar, mühimmatlarına da el koyuyor.

    Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    Mehmetçik görevinin başında...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama tarama faaliyetine ilişkin şu bilgileri verdi:

    “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu #1

    Uçaksavarlar ele geçirildi

    Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

    5 Doçka uçaksavar makineli tüfek, 500 Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 100 tane 7,62 milimetre mühimmatı, 2 el bombası.”

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu #2

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu #3


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