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- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu
- Haber Merkezi
- 24.07.2022 - 16:29
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları, teröristlerin inlerini başına yıkıyor...
PKK'nın eli kanlı üyelerini tek tek avlayan kahramanlar, mühimmatlarına da el koyuyor.
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mehmetçik görevinin başında...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama tarama faaliyetine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.
Uçaksavarlar ele geçirildi
Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:
5 Doçka uçaksavar makineli tüfek, 500 Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 100 tane 7,62 milimetre mühimmatı, 2 el bombası.”