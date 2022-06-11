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    Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekat alanında EYP patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit düştü. 3 asker ise yaralandı. Şehit ateşi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine düştü.
    • 11.06.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 20:53
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    Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

    Kuzey Irak'tan acı haber...

    Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

    MSB açıklama yaptı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Adıyaman'a şehit ateşi düştü

    Kuzey Irak’ta sözleşmeli er şehit düştü Şehit ateşi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki baba ocağına düştü

    Şehidin baba ocağına acı haber verildikten sonra evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi duyan yakınları baba ocağına akın etti.

    Nemide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Şehit Fuat Özer'in akrabası Emrullah Kara, "Yeğenimiz şehit oldu, bombanın patlaması sonucu haber aldık. Üç yıldan beri görev yapıyordu. Şuan görev yerinde şehit düşmüştür. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun." dedi.

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