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    Pençe Kilit şehidi Harun Yıldırım'a veda

    Hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 12.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:50
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    Pençe Kilit şehidi Harun Yıldırım'a veda

    Milli Savunma Bakanlığı, dün 4 şehit haberini duyurdu.

    Haberin ulaştığı baba ocakları ise şehit ateşiyle kavruldu.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, tören için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi.

    Şehit cenazesine katılım yoğundu

    Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Ayşe Yıldırım, babası Orhan Yıldırım ve yakınları katıldı.

    Pençe Kilit şehidi Harun Yıldırım'a veda VİDEO

    Mersinli şehide veda edildi

    İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Harun Yıldırım'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

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