Pençe Yıldırım bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, keşif gözetim sırasında hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Mersin'e şehit ateşi düştü...

Vatanı uğruna kahramanca çatışan kahraman Türk askeri Remzi Nişan, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, yürekleri dağlayan o haberi, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Acı haber aileye ulaştı

30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde ikamet eden baba Halis Nişan ve ailesine, Kaymakam Avni Kula tarafından jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Eve Türk bayrakları asılırken, haberi duyan çevre sakinleri de aileye taziyeye geldi Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı.

Şehidin 1 sene önce evlendiği öğrenildi

Şehidin geçtiğimiz yıl 8 Ağustos’ta Osmaniye’de görevli hemşire Neslihan Nişan ile evlendiği öğrenildi.

"Vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda edebilmektir komando"

Henüz evleneli bir yıl olmayan şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajında “Vatan, uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” ifadeleri dikkat çekti.

Mersin'e şehit ateşi düştü VİDEO











