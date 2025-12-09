Pendik'te 2 kişiye ve 7 araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Ormangülü Sokak’ta 7 Aralık gecesi meydana gelen olayda, hafif ticari aracıyla ilerleyen Mikail Burak P., iddiaya göre sokakta yürüyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi.

PANİKLEYİP KAÇTI, 7 ARACA ÇARPTI

Vatandaşların yaklaşması üzerine panikleyen sürücü, araca yeniden binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Geri manevra yaparken kontrolü kaybeden Mikail Burak P., sokakta park halinde bulunan 7 araca daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hafif yaralandığı belirlenen iki kişiye olay yerinde müdahale edildi.

2.39 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde sürücünün 2.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Mikail Burak P. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde aracın sokağa girmesi, vatandaşların sürücüye doğru yöneldiği anlar ve sürücünün geri manevra yaparak araçlara çarpıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bazı vatandaşların da sürücüye müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Burak P., çıkarıldığı mahkeme tarafından “mala zarar verme” ve “yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.