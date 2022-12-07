Petrol
79.33
-0.03%
Euro
19.5032
-0.05%
Dolar
18.6413
0.03%
Altın
1.062
0.06%
Borsa
4985
-0.31%
Bitcoin
317.834
-1.25%
BTXN Coin
5.15
-1.52%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular

    2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • 07.12.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

    Kaçırıp, kredilerine el koydular

    Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak, varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.

    14 şüpheli gözaltına alındı

    Polis ekipleri, çalışmaların ardından tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi.

    İşlemler sürüyor

    DHA’nın haberine göre şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

    Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan çeteye operasyon ViDEO

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #1

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #2

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #3

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #4

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #5

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #6

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #7

    Pendik te 2 kişiyi kaçırarak, paralarına el koydular #8


    Samsun'da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı
    3. Sayfa

    Samsun'da raylarda hareketsiz yatan kişiye tramvay çarptı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Avrupa resesyon endişesi taşıyor
    Ekonomi

    Avrupa resesyon endişesi taşıyor

    Görüş Bildir