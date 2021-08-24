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- Pendik’te 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Pendik’te 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Kız çocuğunun pedagoglar eşliğinde ifadesine başvurulacak.
- İHA
- 24.08.2021 - 07:12
İstanbul’un Pendik ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Buket Elif Akbaba (15), "Anneanneme gidiyorum" deyip, evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi.
3 GÜN SONRA BULUNDU
Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
PEDAGOLAR EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINACAK
Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba'nın gün içerisinde pedagoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.