Pendik'te 400 bin liralık otomobil hırsızlığı

ATM önünde para çekme bahanesi ile bekleyen hırsız, galeride bulunan park halindeki otomobili çalışanın dalgınlığından faydalanarak kaşla göz arasında çaldı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi’nde bir iş yerinin yanındaki ATM'ye giden şahıs, para çekme bahanesiyle yandaki oto galerinin çalışanlarını takip etti.

Daha sonra yolun karşısına geçerek etrafı gözetleyen şahıs, üzerine mont giyip tekrar geri geldi.

GALERİDEKİ OTOMOBİLİ ÇALDI

Bir süre sonra harekete geçen şahıs, oto galerinin önünde temizlik için park halinde duran otomobili çalıp kaçtı.

Pendik’te 400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde çaldı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"400 BİN LİRALIK ARACIM ÇALINDI"

Araç sahibi Şükrü Aydemir, “Çalışan elemanlar araca temizlik yapıyordu. ATM'de bekleyen hırsız, bir anlık dalgınlıktan faydalanarak 400 bin TL fiyatı olan aracımı alıp gitti. Aldığım haberlere göre bu hırsızların, ATM önlerinde fırın önlerinde bekleyip arabaları kaptıklarını öğrendik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Biz kendi çabalarımızla hırsızın kimliğine ulaştık ama aracımıza ulaşamadık.

"1 AYDIR HABER YOK, BULANA ÖDÜL VERECEĞİM"

1 aydır bekliyoruz. Yetkililerden aracımızın bulunması konusunda yardım bekliyoruz. 34 KM 39 99 plakalı Volkswagen aracımı gören, bilen, tanıyan emniyet güçleri ile ya da bizimle paylaşırlarsa ben ödül vereceğim. Duyarlı vatandaşlara buradan duyuru yapıyorum." dedi.