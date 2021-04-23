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    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

    Tadilat sırasında 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da kısa sürede binayı boşalttı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 19:07
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    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

    Saat 13.00 sıralarında İstanbul Pendik'teki Güzelyalı Mahallesi Erdinç Sokak içerisindeki 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

    İddialara göre, tadilat çalışması yapılırken çıkan yangını görenlerin uyarısı üzerine vatandaşlar binayı kısa sürede boşalttı.

    Çatı katını saran alevlere ise Pendik ve Tuzla itfaiyeleri müdahale etti.

    BİNA HIZLA BOŞALTILDI

    Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından olay yerine gelen vatandaşlar, "Tadilat sırasında olmuş. Biz içeridekileri uyardık ve hemen binayı boşalttılar" dedi.

    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı VİDEO

    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı #1

    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı #2

    Pendik’te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı #3

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