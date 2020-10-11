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    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı

    Geçen pazartesi bankadan çıkıp lüks otomobillerine binen iki kişiyi takip eden hırsızların, bagajdaki içinde 70 bin dolar bulunan poşeti çalmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 09:53
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    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı

    Geçtiğimiz hafta Mustafa Nahice ve arkadaşı, yanlarında bulunan 70 bin doları hesaplarına yatırmak için otomobilleriyle İstanbul’un Pendik ilçesindeki banka şubesine geldi.

    Paralarını yatıramayan Nahice ve arkadaşı, bankadan çıkıp çantayı bagajına koyarak araçlarına bindi.

    PARA DOLU ÇANTAYI ALIP, KAÇTILAR

    Bu sırada başka bir araç otomobillerinin yanına yaklaştı. Yanaşan araçtaki hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı aldı ve araçlarına binerek kayıplara karıştı.

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı #1

    ARANIYORLAR

    Hırsızların hala polis tarafından arandığı belirtildi.

    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı #2

    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı #3

    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı #4

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    Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı #8

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