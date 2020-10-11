Haberler

3. Sayfa Haberleri

Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı

Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı

Geçen pazartesi bankadan çıkıp lüks otomobillerine binen iki kişiyi takip eden hırsızların, bagajdaki içinde 70 bin dolar bulunan poşeti çalmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.