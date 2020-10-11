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- Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı
Pendik’te 70 bin dolarlık hırsızlık anı
Geçen pazartesi bankadan çıkıp lüks otomobillerine binen iki kişiyi takip eden hırsızların, bagajdaki içinde 70 bin dolar bulunan poşeti çalmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- DHA
- 11.10.2020 - 09:53
Geçtiğimiz hafta Mustafa Nahice ve arkadaşı, yanlarında bulunan 70 bin doları hesaplarına yatırmak için otomobilleriyle İstanbul’un Pendik ilçesindeki banka şubesine geldi.
Paralarını yatıramayan Nahice ve arkadaşı, bankadan çıkıp çantayı bagajına koyarak araçlarına bindi.
PARA DOLU ÇANTAYI ALIP, KAÇTILAR
Bu sırada başka bir araç otomobillerinin yanına yaklaştı. Yanaşan araçtaki hırsızlar, bagajı açarak para dolu çantayı aldı ve araçlarına binerek kayıplara karıştı.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ARANIYORLAR
Hırsızların hala polis tarafından arandığı belirtildi.