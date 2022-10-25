Pendik'te akraba kavgası: 2 yaralı 1 ölü

Kamyonet kasasında sarımsak satan akraba grubunda başlayan tartışmada 2 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 16.00 sıralarında, kamyonet üzerinde sarımsak satarak geçimini sağlayan ve aralarında husumet bulunan iki grup akraba yol üzerinde karşı karşıya geldi.

İki grup bir anda tartışmaya başladı, tartışma bir anda büyüdü.

Ateşlenen tartışma, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kavga esnasında bıçak darbesi alan taraflardan 2'si yaralanırken, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

"Ağabey ölme, ağabey uyan"

Kavga sonrası olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğulurken, şahıslardan biri ise yerde kanlar içerisinde yatan yakınının başına gelerek "ağabey ölme, ağabey uyan" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Bıçaklarla birbirine saldırdılar"

İHA'nın haberine göre, yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Hüseyin İşçi, "Bunlar akrabalar. Sarımsak satıyorlar. Yol üzerinde karşı karşıya geliyorlar ve birbirine saldırıyorlar. Biz araya girmeye çalıştık ama beceremedik. Sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdılar. 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.