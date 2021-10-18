7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran üç şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfek ve tabancayla saldırarak bir kişinin ölümüne neden oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Mahallesi'nde; İdris B., Savaş B. ve Hasan A., arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalarının evine geldi.

Evin önünde konuşan taraflar kısa süreli tartışma yaşadı.

POMPALIYLA PUSUYA YATTILAR

Akşam saatlerinde yeniden bölgeye gelen şüpheliler, evde olmayan aileyi beklemeye başladı. 3 şüpheli, bir süre sonra evlerine dönen aileye araçla önlerinden geçerek pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

5 KİŞİYİ VURDULAR

5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, saldırganların silahlarından ateşlenen kurşunların hedefi odu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar kendi imkanlarıyla ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yusuf B. hayatını kaybederken; eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı.

Pendik’te akrabaların arazi tartışması kanlı bitti VİDEO



İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

"ÇETE HALİNDE SALDIRDILAR"

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Yusuf B.’nin kızı, “Gece babam eve gelmişti. Beraber gezmeye gitmiştik. Şüpheliler çete olarak kapımızın önüne geldiler. Kapımızın önünde bize pompalı tüfekle saldırdılar. Kolumdan yaralandım.” dedi.