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    Pendik'te alacaklıları tarafından pompalı tüfekle vuruldu

    Hıdır Yılmaz isimli şahıs, alacaklıları tarafından iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından emniyet ekipleri 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:59
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    Pendik'te alacaklıları tarafından pompalı tüfekle vuruldu

    İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde 12 Şubat 2022 tarihinde Hıdır Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan Hıdır Yılmaz, 21 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.
    Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamerasının saldırı anını kaydettiği görüldü.

    İŞ YERİNDE TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

    Görüntülerde kapıda duran Hıdır Yılmaz'ın, kendisine doğru gelen kişileri görünce içeri doğru kaçtığı, ancak peşinden gidenler tarafından uzun namlulu silahla vurulduğu yer aldı.

    Şüphelilerin, daha sonra hızla olay yerinden ayrılarak kendilerini bekleyen bir otomobile binerek hızla uzaklaştıkları tespit edildi.

    Pendik'te alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vuruldu

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kısa süre içinde kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Adnan E.(24), Alper E.(25), Burhan K.(28), Yusuf H.A.(23), Emre B.(25) gözaltına alındı.

    Şüphelilerle birlikte bir adet 9 mm tabanca ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

    ALACAK VERECEK MESELESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Soruşturma kapsamında olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği, olayda pompalı tüfeği kullanan kişinin Adnan E. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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