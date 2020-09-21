Pendik’te alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Çok sayıda park halindeki araca vurarak ilerlemeye çalışan sürücünün o anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen dikkatsiz sürücü, seyir halinde olduğu cadde üzerinde bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

Sürücü bu sefer, karşı şeritte park halinde olan başka araçlara çarptı.

ZOR BELA DURDURDU

Caddede bir sağ bir sola çarparak ilerlemeye çalışan sürücü, çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine aracını durdurdu.

Çok sayıda park halindeki aracın hasar gördüğü o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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“ELİ YÜZÜ KAN İÇİNDEYDİ”

Kazayı anlatan mahalle sakini Kadir Ünlü, “Yukarıda iki tane arabaya vurduktan sonra geldi buradaki arabaya da vurdu. Buradan sol tarafa geçti, sol taraftaki araçlara vurdu ve buradan aşağıya doğru devam etti. Eli yüzü kan içindeydi. Zaten sarhoştu. 4-5 arabaya vurdu.” dedi.