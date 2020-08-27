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- Pendik'te ambulans şoförü lastik değiştirirken silahlı saldırıya uğradı
Pendik'te ambulans şoförü lastik değiştirirken silahlı saldırıya uğradı
- DHA
- 27.08.2020 - 11:26
- Güncelleme : 27.08.2020 - 11:26
İstanbul’un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta saat 08.30 sıralarında özel bir şirkete ait ambulansın sol arka tekeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.
Ambulans şoförü Yusuf Durak da, bir süre sonra durumu fark edip patlak olan lastiği değiştirmek istedi.
ARKADAN YANAŞIP VURDU
Yusuf Durak, lastikle uğraştığı sırada kimliği bilinmeyen bir başka kişi arkadan gelerek Durak'a iki el silahla ateş açtı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.
O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik'te ambulans şoförüne silahlı saldırı kamerada İZLE
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bacağından yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahaleyi, çalışma arkadaşları olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulans şoförü Durak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin saldırganların peşinde olduğu belirtildi.