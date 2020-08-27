Pendik'te ambulans şoförü lastik değiştirirken silahlı saldırıya uğradı

Bacağından yaralanan sağlık çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta saat 08.30 sıralarında özel bir şirkete ait ambulansın sol arka tekeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.

Ambulans şoförü Yusuf Durak da, bir süre sonra durumu fark edip patlak olan lastiği değiştirmek istedi.

ARKADAN YANAŞIP VURDU

Yusuf Durak, lastikle uğraştığı sırada kimliği bilinmeyen bir başka kişi arkadan gelerek Durak'a iki el silahla ateş açtı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te ambulans şoförüne silahlı saldırı kamerada İZLE

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bacağından yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahaleyi, çalışma arkadaşları olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulans şoförü Durak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin saldırganların peşinde olduğu belirtildi.