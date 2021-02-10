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- Pendik'te, aracını tamir etmek için durduran adam kazaya kurban gitti
Pendik'te, aracını tamir etmek için durduran adam kazaya kurban gitti
- DHA
- 10.02.2021 - 10:37
- Güncelleme : 10.02.2021 - 10:54
Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Aydınevler mevkii Pendik istikametinde, 34 BPV 721 plakalı otomobili arıza yapan İbrahim Üzer isimli sürücü, aracını yol kenarına çektiği sırada kaza meydana geldi.
Üzer, araçta bulunan arkadaşı Murat Dindar birlikte aracı tamir etmeye çalışırken, Can Yılmaz yönetimindeki 34 ST 6745 plakalı hafif ticari araç Üzer'in aracına çarptı. Saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim Üzer çarpmanın etkisi ile otomobilin altında kaldı. Arkadaşı Murat Dindar ise yaralandı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, İbrahim Üzer’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Murat Dindar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇARPAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarındaki araca çarpan hafif ticarin sürücüsü Can Yılmaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Pendik'te, aracını tamir etmek için durduran adam kazaya kurban gitti VİDEO
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil altında kalan İbrahim Üzer’in cansız bedeni çıkartılarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.