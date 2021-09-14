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    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar

    Kurtköy’de Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan asker konvoyu, trafiği tehlikeye attı. Drift yapan ve makas atan şahısların görüntüleri, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:34
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    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar

    İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy’de, Ankara Caddesi üzerinde, 12 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde trafiğe çıkan asker uğurlama konvoyu trafiği tehlikeye attı.

    Konvoy içindeki bir grup kornalara bastı, dörtlüleri yakarak ilçede tur attı.

    CAMLARDAN SARKTILAR

    Zaman zaman yolu kapatarak eğlence yapan şahıslardan bazıları, seyir halindeyken camlardan sarkarak ve oturarak hem kendilerini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar #1

    EĞLENCE MAGANDALIĞA DÖNÜŞTÜ

    Trafik ortasında drift yapan ve makas atan şahısların trafik magandalığına dönüşen asker eğlencesi, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Konvoy, tehlikeli hareketlerle ilerleyerek gözden kayboldu.

    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar VİDEO

    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar #2

    Pendik’te asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attılar #3

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