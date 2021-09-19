Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki düğün salonunun önünde, düğün sahipleri ile çay ocağı esnafı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine bıçak ve sandalyelerle saldırdı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bağlı, Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde, 18 Eylül günü gece saat 22.00 sıralarında, cadde üzerindeki bir düğün salonu önünde çay ocağı esnafı ile düğün sahipleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçaklarla ve sandalyelerle saldırdı.

Çıkan arbedede, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Yaşanan kavga anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Pendik’te bıçaklı sandalyeli kavga: 6 yaralı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Durumu ağır olan 1 kişinin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Adeta meydan savaşına dönen kavgada, çevredeki iş yerleri de zarar gördü.