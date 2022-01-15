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    Pendik'te bir polis aracı alev aldı

    Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniğinde park halinde bulunan resmi bir polis aracı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Araç hurdaya döndü.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 04:51
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    Pendik'te bir polis aracı alev aldı

    Saat 03.00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde meydana gelen olayda, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait olan resmi polis aracı, poliklinik bahçesinde park halindeyken henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

    YANGIN ARŞİV ODASINA SIÇRADI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis aracında başlayan yangın yanan aracın yanında bulunan hastaneye ait arşiv odasına sıçradı.

    Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri polis aracını söndürürken arşiv odasının kapısını kırarak içeri girdi. Arşiv odasına giren ekipler yangın büyümeden kısa sürede yangını söndürdü.

    Pendik te bir polis aracı alev aldı #1

    POLİS ARACI HURDAYA DÖNDÜ

    Arşiv odasında küçük çaplı hasar oluşurken, yanan polis aracı hurdaya döndü. Öte yandan, olayda kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Pendik te bir polis aracı alev aldı #2

    Pendik te bir polis aracı alev aldı #3

    Pendik te bir polis aracı alev aldı #4


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