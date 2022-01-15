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Pendik'te bir polis aracı alev aldı

Pendik'te bir polis aracı alev aldı

Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniğinde park halinde bulunan resmi bir polis aracı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Araç hurdaya döndü.