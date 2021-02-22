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- Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü
Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü
Boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti dambılla ezerek öldüren koca, polise teslim oldu.
- İHA
- 22.02.2021 - 11:45
- Güncelleme : 22.02.2021 - 13:07
Erol Yenisu, sabah saatlerinde İstanbul’un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi’nde ikamet eden eşi Hanife Yenisu'nun yanına geldi.
Hakkında uzlaştırma kararı olan Erol Yenisu, çocuklarının evde olmadığı esnada eşiyle tartışmaya başladı.
DAMBILLA KAFASINI EZİP, ÖLDÜRDÜ
Gözü dönmüş koca, tartışma esnasında evde bulunan dambıl diye tabir edilen spor aleti ile eşinin kafasını ezerek öldürdü.
Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü ViDEO
TESLİM OLDU
Zanlı, daha sonra polise giderek teslim oldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.