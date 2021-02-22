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    Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü

    Boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti dambılla ezerek öldüren koca, polise teslim oldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 13:07
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    Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü

    Erol Yenisu, sabah saatlerinde İstanbul’un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi’nde ikamet eden eşi Hanife Yenisu'nun yanına geldi.

    Hakkında uzlaştırma kararı olan Erol Yenisu, çocuklarının evde olmadığı esnada eşiyle tartışmaya başladı.

    DAMBILLA KAFASINI EZİP, ÖLDÜRDÜ

    Gözü dönmüş koca, tartışma esnasında evde bulunan dambıl diye tabir edilen spor aleti ile eşinin kafasını ezerek öldürdü.

    Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü ViDEO

    Pendik te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü #1

    TESLİM OLDU

    Zanlı, daha sonra polise giderek teslim oldu.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Pendik te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü #2

    Pendik te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü #3

    Pendik te boşanma aşamasındaki eşini dambılla öldürdü #4

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