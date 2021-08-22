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- Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada
Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada
Bozulan bir motosiklete, başka bir motosiklet sürücüsü ayağı ile iterek destek verdi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.
- DHA
- 22.08.2021 - 17:29
İstanbul’un Pendik ilçesinde 19 Ağustos Perşembe günü, D-100 karayolunda Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosiklet bozuldu.
Bozulan motosikletin arkasından ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsü, ayağıyla destek verdi.
TEHLİKEYE ALDIRMADILAR
Sürücülerin hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görünütlerde, sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ettikleri görüldü.