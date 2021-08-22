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Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada

Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada

Bozulan bir motosiklete, başka bir motosiklet sürücüsü ayağı ile iterek destek verdi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.