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    Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada

    Bozulan bir motosiklete, başka bir motosiklet sürücüsü ayağı ile iterek destek verdi. Sürücülerin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 17:29
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    Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada

    İstanbul’un Pendik ilçesinde 19 Ağustos Perşembe günü, D-100 karayolunda Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosiklet bozuldu.

    Bozulan motosikletin arkasından ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsü, ayağıyla destek verdi.

    TEHLİKEYE ALDIRMADILAR

    Sürücülerin hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Görünütlerde, sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ettikleri görüldü.

    Pendik’te, bozulan motosikleti ayağı ile iten sürücü kamerada #1

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