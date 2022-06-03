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    Pendik'te çarpışan iki otomobil yola savruldu

    Benzin almak için geldiği akaryakıt istasyonunda ters yöne giren otomobil karşıdan gelen araçla çarpıştı.Yaşanan kaza sonrası yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.06.2022 - 13:47
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    Pendik'te çarpışan iki otomobil yola savruldu

    İstanbul'un Pendik'te yaşanan olayda otomobiliyle, benzinciden yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayati tehlikesi yok

    Sağlık ekipleri yaralı Baki Aydın’ı ambulansa hastaneye kaldırdı. Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    "Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim"

    Eşi ve çocuğuyla araçta bulunan Ali Cafer Ekşi, "Benzin istasyonuna girmek için tersten geldim. Benim hatam. Bende bir şey yok. Çocukta da bir şey yok" dedi.

    Pendik te çarpışan iki otomobil yola savruldu #1

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