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Pendik'te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi

Pendik'te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi

Polisin baskın yaptığı dairede okey ve iskambil oynayan 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.