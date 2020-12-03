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    Pendik'te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi

    Polisin baskın yaptığı dairede okey ve iskambil oynayan 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 08:28
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:30
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    Pendik'te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi

    İstanbul’un Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenlendi.

    MÜHÜRLENDİ

    İskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

    Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #1

    ÇAYLARINI BİTİRMEDEN KALKMADILAR

    Öte yandan, baskın sırasında oyun oynayanların çay ve kahvelerini bitirmeden masadan kalkmadıkları gözlendi.

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #2

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #3

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #4

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #5

    Pendik te çay ocağı sahibi üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirdi #6

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