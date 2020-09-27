Ormanlık alanda çıkan, ekiplerin yoğun çalışması ile 4 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangının tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı.

İstanbul Pendik’te Kurtdoğmuş mevkinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 03.00 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmalarına 7 ilçeden çok sayıda itfaiye personeli görev yaptı. Yangında yüzlerce ağaç kül oldu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediye itfaiye ekipleri, Kurtdoğmuş ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

10 HEKTARLIK ALANI ETKİ ALTINA ALDI

Yaklaşık 4 saat süren ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Helikopterlerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te çıkan orman yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı ViDEO



GÜN AĞARINCA BELLİ OLDU

Gece saatlerinde başlayan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Sabah saatleri itibariyle soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrasında meydana gelen tahribatta ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, ekipler yeni bir yangının başlamaması için önlemlerini alırken, yangın kontrol altına alındı.





HAVADAN VE KARADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yanan yaklaşık 10 hektarlık alanın karadan ve havadan görüntülerinde yangının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Havadan Drone ile çekilen görüntülerde yangının gece boyu ne kadar bir alanı kül ettiği görülüyor.







