Pendik’te cinayet tanığı taksici: Artık taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum

Aracında Nermin Celep'in bıçaklandığı anlara şahit olan taksinin sürücüsü Kuzubaşoğlu, “Taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Psikolojim yerinde değil” dedi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep'i (44) taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu, yaşanan dehşet anlarını şu ifadeler ile anlattı:

“Ramazan Su isimli kişi bana Sahra Sokağı’na gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darbetti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayırdık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler.

“ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KADINI BIÇAKLIYORDU”

100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı. Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatı ilk bulduğumuz da hanımefendiyi taksiye binmesi için müdahale ettim o da zaten bindi.





“HASTANEYE YETİŞTİRDİĞİMDE BİLİNCİ AÇIKTI”

En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğimde bilinci de açıktı. Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedyeyle birlikte hastaneye girdi. Ben de hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi. Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu.”

Pendik’te cinayet tanığı taksici: Artık taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum VİDEO



Kadının karnından bıçaklandığını ve yedi yıldır takscilik yaptığını belirten Kuzubaşoğlu, “Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil.” ifadelerini kullandı.