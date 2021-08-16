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    Pendik'te çocuk sesi nedeniyle başlayan kavgada 2 kişi öldü

    Sokakta oynayan çocukların gürültüsü nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesinin ardından çıkan kavgada, 27 yaşındaki Arif S. ve 51 yaşındaki Abdulkadir S. pompalı tüfekle öldürüldü.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:02
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    Pendik'te çocuk sesi nedeniyle başlayan kavgada 2 kişi öldü

    2 Ağustos'ta Murat Üstündağ, İstanbul Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan 51 yaşındaki Abdulkadir S. ve 27 yaşındaki oğlu Arif S. ile tartıştı.

    Çıkan tartışmada Arif S., Murat Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştı.

    Bu olaydan bir gün sonra 3 Ağustos'ta Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.'nin aracını kurşunladı.

    CİNAYETTEN SONRA KAÇTILAR

    Geçtiğimiz cumartesi günü de Arif S. ve babası Abdulkadir S., evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin  ardından baba ve oğul, olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olaya karışan Abdulkadir S. ve  Arif S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Pendik te çocuk sesi nedeniyle başlayan kavgada 2 kişi öldü #1

    Pendik te çocuk sesi nedeniyle başlayan kavgada 2 kişi öldü #2

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