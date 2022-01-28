Pendik'te darbedilen kadın, bindiği takside bıçaklandı

Erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedilmesinin ardından bindiği takside bıçaklanan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Pendik'te şoförlük yapan 40 yaşındaki Ramazan Su (40), dün öğle saatlerinde evlenmek üzere olduğu 44 yaşındaki kız arkadaşı Nermin Celep ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darbetmeye başladı.

TAKSİNİN İÇİNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı.

TAKSİCİ, KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

İFADESİ ALINACAK

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

















