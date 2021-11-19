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    Pendik'te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu

    Pendik'te seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 23:44
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    Pendik'te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu

    Pendik'te saat 21.30 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde Erva Katıkçı'nın kullandığı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Takla atan otomobil ara sokağa düşerken ters döndü.

     

    ANNE VE KIZI OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Erva Katıkçı ile kızı Aleyna Katıkçı'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Pendik'te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu VİDEO

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #1

    SIK SIK KIZINI SORDU

    Sağlık ekiplerinin anne Erva Katıkçı'ya müdahale ettiği sırada sık sık kızı Aleyna'yı sorması kameraya yansıdı. Aleyna Katıkçı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #2

    OLAYI ANLATTI

    Kazayla ilgili konuşan Uğur Öztaş, "Evde oturuyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Yukarıda virajlı yol vardı. Hava da yağmurlu olduğu için şarampole devrildi. Arabada iki kişi vardı. Yerde bir kadın vardı. Birisinin durumu kötüydü" dedi.  
    Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #3

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #4

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #5

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #6

    Pendik te devrilen otomobilden anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu #7

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