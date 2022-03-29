Pendik'te dini nikahlı eşinin kurşunladığı kadın şikayetini geri çekti

Evinin önünde dini nikahlı eşi tarafından vurulan kadın, savcılığın tutukluluk talebine rağmen şikayetini geri çekti. Şüpheli eş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Pendik'te 23 Mart günü yaşanan olayda, Mehmet D. (26), dini nikahlı eşi B.A.'yı (30) evlerinin önünde tabancayla ayağından vurdu.

Mehmet D. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan B.A., eşinden şikayetçi oldu.

B.A.'nın ifadesinde; Mehmet D. ile tartıştığını, şüphelinin evden çıkmasının ardından kendisinin kapıyı kapattığını, Mehmet D.'nin birden kapıyı yumruklamaya başladığını ve kapıyı açtığında birden silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ

Olayın birden gerçekleştiğini ve ayağından yaralandığını söyleyen B.A., Mehmet D.'den şikayetçi olarak uzaklaştırma talebinde bulundu.

ŞÜPHELİ EŞ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, yaptığı araştırmanın ardından 25 Mart günü şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI"

Şüpheli Mehmet D.'nin emniyetteki ifadesinde, kurusıkıdan bozma tabancasını kontrol etmek için kapı önünde kurcaladığı sırada silahın ateş aldığını söylediği, eşinin bağırma sesini duyduğunda da olayın şokuyla silahla birlikte kaçtığını belirttiği öğrenildi.

28 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Mehmet D. kaçarken silahı bilmediği ve hatırlamadığı bir yere fırlattığını da iddia etti. Şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak gibi 28 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Mehmet D., burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"KASITLI OLARAK YARALAMADIM"

Hakimlikteki sorgusunda önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten şüpheli, "Kapı kapalıyken boşaltmak maksadıyla silahı yere doğrulttum. Ateş alınca eşim yaralanmış. Kasıtlı olarak kendisini yaralamadım." dedi.

Müvekkilinin beyanlarına katılan şüpheli avukatı ise, "Eşi şu an buradadır ve müvekkilden şikayetçi değildir. Bu nedenle müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddetti. Şüpheli Mehmet D.'nin, 'Öfke kontrolü problemlerinden arınmak amacıyla tedavi ve muayene tedbirlerine dahil olmak' ile 'Silah bulundurmamak ve varsa sahip olduğu silahları makbuz karşılığı emanete teslim etmek' şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verildi.