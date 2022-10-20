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    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza

    Trafikte tehlikeye davetiye çıkaran ve o anları sosyal medya hesabında paylaşan şahıs, ekiplerin başlattığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Sürücüye 980 TL trafik idari para cezası uygulandı.
    • 20.10.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:31
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    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, sahil yolunda trafiği tehlikeye sokan hareketlerini kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sürücü S.B. yakalandı.

    Toplamda 980 TL trafik idari para ceza yazıldı

    Araç sürücüsü S.B.'ye 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL, 'teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' maddesinden 196 TL, ,'tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak' maddesinden 196 TL, 'zorunlu sigorta yaptırmamak' maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.

    Pendik'te direksiyonu çıkararak yolculuk yaptı VİDEO

    Sürücü polis merkezine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, sürücü S.B., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza #1

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza #2

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza #3

    Pendik te direksiyonu çıkararak yolculuk yapan sürücüye ceza #4


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