Pendik'te doktora saldıran kadına 1 yıl 6 ay hapis istemi

Acil serviste kadın doktoru saçlarından çekerek darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Müge İ. hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli doktor Esma Demir, 17 Kasım’da Müge İ. isimli bir kadın tarafından saldırıya uğramıştı.

Doktorun saçlarını çeken ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle saldırıyı sonlandıran kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Müge İ. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki Esma Demir'in Pendik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, Müge İ.'nin de 17 Kasım 2021 gece 04.30 sıralarında adli rapor almak için polis eşliğinde hastaneye getirildiği anlatıldı.

Pendik'te acil serviste doktora saldırı anı



ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheli Müge İ.'nin müşahede odasında kolundan damar yolu açıldığı kaydedildi. Alkollü olduğu da belirtilen şüphelinin kolundaki damar yolunu çıkartarak görevli olan müşteki Doktor Esma Demir'e arkadan saldırdığı ifade edildi. Şüphelinin müştekinin saçlarını eline doladığı, görüntü izleme tutanağına göre yaklaşık 40 saniye boyunca şüphelinin çevredekilerin müdahalesine rağmen eylemini devam ettirdiği anlatıldı.



HAFİF YARALANMAYA SEBEP VERDİ

İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen rapora göre müştekinin kafasında 3 santimetre çapında saç açılması ve ekimoz şeklindeki yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun bildirildiği hatırlatıldı.





1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Müge İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında kasten yaralama suçu işleyenlerin tutuklama nedeni olduğu da hatırlatıldı.

İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli Müge İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



